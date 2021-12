Campeonato Intermunicipal da Bahia começa neste domingo

A partir do próximo domingo, 28, a bola vai rolar para o maior torneio de futebol amador do Brasil: o Campeonato Intermunicipal da Bahia, que em 2013 vai contar com 66 equipes, representando todas as macrorregiões do estado.

Além das cidades tradicionais na competição, como Salvador, Feira de Santana, Itabuna e Vitória da Conquista, outros 22 municípios que não tinham seleções representantes no torneio ou estavam afastados vão retornar ao evento. Seleções de outras seis cidades farão a estreia nesta edição.

Os times serão divididos em grupos regionalizados, que jogarão entre si, no sistema de ida e volta (mata-mata).

A Seleção de Itabuna domina a história do torneio, com oito títulos, seguido de perto por Cachoeira, com sete, tendo em seguida Santo Amaro e Conceição do Coité - com quatro troféus cada. A campeã da última edição, em 2012, foi a seleção de São Francisco do Conde, que derrotou Coaraci na final por 3 a 0.

Craques baianos de renome no futebol nacional foram revelados no Intermunicipal, como Charles, Júnior Baiano, Liedson e Bobô e Edilson Capetinha.

adblock ativo