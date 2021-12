Campeonato dos Comerciários tem semifinais definidas

As semifinais do Campeonato dos Comerciários foi definida no domingo, 13, após dois jogos realizados no campo do Sesc Piatã, em Salvador. Os outros dois jogos das quartas de final ocorreram no domingo passado, 30. As partidas da semifinal estão marcadas para a manhã do domingo, 20, e será em jogo único entre Albatroz x Gdon e Chato & Chata Confecções x Fecombase.

Na primeira partida, o Albatroz, campeão da edição passada da competição, tinha a vantagem do empate, mas não precisou: venceu o Real Ville por 2 a 1, com dois gols marcados pelo atacante Mendes. O Real descontou com Roberto Medrado.

No outro duelo do dia, o Gdon, que também tinha a vantagem de poder empatar, venceu a equipe do Base por 2 a 0 e se classificou para a fase de semifinais da competição. Ramos e Adicarlos foram os autores dos gols.

No domingo passado, 30, outros dois times conseguiram a classificação para as semis do torneio. O Fecombase venceu o ISM por 8 a 1 e conseguiu a primeira vaga. No outro jogo, a equipe Chato & Chata Confecções venceu o L.A. Escritório Virtual por 3 a 1 e ficou com a segunda vaga.

Artilharia

O jogador Ruiran Marques, do Fecombase, lidera a competição em número de gols com folga: ele marcou 16 vezes no torneio. Ele é seguido por Marcos Santana, do Gdon, com 9 gols.

