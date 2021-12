Campeonato de tênis de mesa reúne atletas de várias cidades

Atletas das categorias de base e adulto participam neste sábado, 29, do Aberto da Bahia de Tênis de Mesa. As primeiras partidas da competição começam às9h, no ginásio dos Bancários, na Ladeira dos Aflitos, no bairro Dois de Julho.

O evento promovido pela Academia Baiana de Tênis de Mesa (ABTM), contará com a participação de atletas dos principais clubes baianos.

Principalmente da capital baiana e cidades como Feira de Santana, Camaçari, Dias Dávila, Simões Filho, Alagoinhas e Lauro de Freitas. Também estão inscritos mesatenistas de Aracaju (SE).

Os jogadores vão se enfrentar em grupos formados de acordo com as respectivas idades, começando pela categoria a mirim, que inclui atletas até os 12 anos, até a de veteranos.

Um dos principais destaques são os jogadores Antônio Galvão (12), vice líder do ranking baiano. Entre os veteranos estão Renato Simões (65), líder do ranking brasileiro e que em 2016 esteve classificado em 3º no ranking latino-americano.

Outros destaques são o atual campeão do Nordeste, Jadson Almeida (42), e Messias Andrade, atleta mais idoso do evento, único da faixa etária dos 89 anos.

adblock ativo