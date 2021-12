Campeonato de surfe de Itacaré começa nesta quinta-feira

A Bahia volta a ser destaque no cenário mundial de surfe a partir desta quinta-feira, 26, quando tem início o Itacaré Surf Sound Festival, na praia da Tiririca, em Itacaré, no sul do estado. Organizado pela World Surf League (WSL), o campeonato segue até domingo, 29, com entrada gratuita.

A etapa do WSL Qualifying Series com status QS 1500 conta com a participação de 106 atletas de nove países. Esta é a penúltima etapa do mundial, que já passou pela Argentina, Peru e Chile.

Entre os atletas confirmados, estão o catarinense Alejo Muniz e o paulista Alex Ribeiro - que estavam entre os melhores do mundo no ano passado - além de Jadson André, Yagê Araújo e o baiano Bino Lopes, entre outros. Os atletas brasileiros são a maioria na categoria QS 1500 da Bahia, mas competidores de outros países, como França, Espanha, Argentina, Estados Unidos, Chile e Peru, também lutam pelo título.

A final acontece em Maresias (SP), no mês de novembro. O título da série vale 1500 pontos para o WSL Qualifying Series e 1000 pontos para o ranking regional da WSL South America, que define o campeão sul-americano da temporada.

De acordo com a WSL, os juízes da competição avaliam cinco elementos: confiança e grau de dificuldade, manobras progressivas e inovadoras, combinação de manobras fortes e expressivas, variedade de manobras e repertório, além de velocidade, força e fluidez.

