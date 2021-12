Campeonato de slickline reúne atletas da Bahia e de três estados

Organizadores do Campeonato Baiano de Slackline decidiram aceitar inscrições em outros dias, além desta quinta-feira, 25. Os atletas poderão confirmar presença até o primeiro dia das provas, que começarão neste sábado, 27, em um resort da praia de Subaúma, na Linha Verde. As finais serão no domingo, 28.

Homens e mulheres vão disputar a categoria única open trickline. O objetivo básico na competição é manter equilíbrio em cima de uma fita, amarrada pelas extremidades em árvores, enquanto tenta ser radical nas manobras. Cada participante terá 2 minutos para se apresentar.

Além da Bahia, estão confirmados atletas do Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe no evento que está realizando as inscrições pelo email: campeonatobaianoslackline@gmail.com.

