Campeonato de judô acontece em shopping de Salvador

Neste fim de semana, os fãs de judô poderão acompanhar, no Shopping Paralela, em Salvador, a I Copa Bahia Open de Judô, evento destinado a crianças e adolescentes. O evento começa nesta sexta-feira, 28, às 18h (horário da Bahia) e vai até domingo, 30.

A competição, realizada pela Federação Baiana de Judô (Febaju), é aberta ao público. Os atletas do Vitória/FSBA da categoria sub-13 Filipe Góes (-34kg), que ficou com a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro da Categoria, e Tiago Thadeu (-47) participarão do torneio.

No domingo, acontecerá o Festival da Criança, destinado a crianças de 6 a 12 anos, que ainda não criaram uma rotina competitiva.