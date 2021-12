Campeonato de futsal marca reinauguração de ginásio em Gandu

O município de Gandu (distante a 301 km de Salvador), no sul do sstado, vai reinaugurar o Ginásio Poliesportivo Deputado Osvaldo José de Souza no próximo sábado, 23, às 19h. No evento, acontecerá uma competição de futsal com times da região.

Com piso novo, iluminação, pintura, banheiros reestruturados, além de cantina e vestiários reformados, o local será um equipamento importante para a população, principalmente no desenvolvimento do esporte na região

Os recursos para a realização da obra foram oriundos do Governo do Estado, por meio da da Superintendência dos Desportos (Sudesb). Ao todo, foram investidos R$ 300 mil.

