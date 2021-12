Campeonato Brasileiro será transmitido na China, anuncia CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que a Série A do Campeonato Brasileiro será transmitida na China. O Brasileirão tem sido vendido no mundo pela A 1190 Sports, empresa global dedicada à gestão e comercialização de direitos de transmissão, imagem e distribuição de esportes. A intermediária foi responsável pela entrada do torneio no mercado chinês.

O acordo de distribuição do Brasileirão na China foi feito com a PP Sports, a plataforma esportiva digital líder na China. Pelo acordo, o serviço de streaming da PP Sports terá acesso exclusivo a três jogos por rodada da Série A atual, que vai até dezembro de 2021.

"O campeonato mais equilibrado do mundo alcançou um alto nível de maturidade. Hoje, o Brasileirão Assaí é um produto de qualidade incontestável. A organização de todos os detalhes da competição, do regulamento à operação dos jogos, e o investimento da CBF na evolução dos campeonatos que realiza são fatores fundamentais para o interesse internacional", afirmou em nota o secretário-geral e diretor de Mídia da CBF, Edu Zebini.

“Essa aliança é um marco muito importante para o Brasileirão, que continua ampliando sua presença tanto no continente asiático quanto globalmente. Temos o prazer de trazer o melhor do futebol brasileiro para a China - um mercado com mais de 300 milhões de torcedores e onde a demanda por futebol de qualidade está crescendo continuamente - por meio da PP Sports, a plataforma líder no país, que conta com uma ampla base de usuários e grande experiência no desenvolvimento de eventos”, disse o CEO e cofundador da 1190 Sports, Hernán Donnari.

A 1190 Sports detém os direitos de transmissão internacional para tv aberta, tv paga, pay per view (PPV) e plataformas digitais (OTT) da Série A, Série B por quatro temporadas (2020- 2023). O torneio está presente em mais de 100 territórios em todo o mundo.

adblock ativo