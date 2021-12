Campeonato Brasileiro de 2019 tem maior média de público desde a edição de 1983

Quatro grandes clubes paulistas brigando na ponta, liderança do Flamengo e equipes da região Nordeste empolgadas com a participação na primeira divisão. Essa soma de fatores faz a atual edição do Campeonato Brasileiro ter a maior média de público desde 1983: 21.062 torcedores contra os 22.953 registrados no título do time rubro-negro carioca.

O valor é quase o dobro do registrado desde a implantação do sistema de pontos corridos, em 2003. Naquele ano, o Brasileirão teve 10.468 pessoas em média por jogo. A pior marca veio no ano seguinte, com 7.556. Esse número é o mais baixo desde quando se tem registros mais confiáveis, em 1971.

Embalado pelos gols do trio Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel, o Flamengo, atual líder do torneio, lidera o ranking de maior média de público com 47.477 espectadores. O clube rubro-negro é seguido por Corinthians (36.377), São Paulo (35.822) e Palmeiras (32.767).

Os nordestinos Fortaleza (29.760 torcedores), Ceará (27.533) e Bahia (25.700) aparecem na sequência da lista. Os piores no quesito público na primeira divisão nacional são Avaí (5.985) e Chapecoense (5.938) - curiosamente, equipes que estão na zona de rebaixamento.

O Santos é um caso a parte nesta categoria. Apesar de estar na parte de cima da tabela de classificação durante quase toda a disputa, o clube optou por deixar de lado o estádio do Pacaembu, em São Paulo, e está usando a força da Vila Belmiro. O estádio em Santos, no entanto, tem limitação de 16.068. Atualmente, o clube apresenta média de 11.390 pagantes por jogo.

VENDA DE MANDO DE CAMPO - Em reunião do Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro, formado pelos 20 clubes da Série A, em 2018, ficou definido que cada clube só poderá negociar até cinco mandos de campo fora de seu estado de origem e nenhum pode acontecer nas últimas cinco rodadas. O sistema é muito questionado, por tirar o equilíbrio técnico da competição. Mas é justamente uma dessas partidas disputadas longe da casa do time mandante que registra o maior público e a maior renda bruta do Brasileirão em 2019. A goleada do Flamengo contra o Vasco, no último dia 17, teve 65.418 torcedores e um faturamento de R$ 5.285.443,00.

