Campeonato Baiano tem quatro jogos neste domingo

Quatro jogos movimentam o Campeonato Baiano, neste domingo, 1°, que conta com as estreias da dupla Ba-Vi na competição.

Quem abre a rodada, às 16h, é o Bahia, que joga contra o Vitória da Conquista no Estádio Lomanto Junior, o "Lomantão", em Conquista. O tricolor baiano, campeão da competição em 2014, pretende dar a volta por cima e começar o ano bem, depois do rebaixamento do ano passado no Campeonato Brasileiro.

Já o time do Sudoeste estreia nesta temporada com um atleta conhecido dos baianos. É o goleiro colombiano Julián Viáfara, que já atuou pelo Vitória, de 2009 até 2011, quando deixou o clube.

Em Feira

Outra disputa que acontece às 16h é a do Jacobina contra o Galícia, que disputam a partida no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Este jogo conta ainda com a estreia do técnico Jorge Luís Andrade da Silva, mais conhecido como "Andrade", pelo Jacobina. Ele foi campeão Brasileiro em 2009 pelo Flamengo e eleito melhor técnico na época. Pela primeira vez, Andrade atua como comandante de um time no Nordeste.

No time do Galícia, na última sexta-feira, 31, de acordo com o site do clube, houve aprimoramento da condição física e treino coletivo sob o comando do técnico Luciano Silva, no Sítio do Caju, em Salvador.

No início da noite, 18h, quem entra em campo também no Joia da princesa é o Feirense, que enfrenta o Serrano, de Porto Seguro. A principal arma do time do extremo Sul está no banco de reservas: é o técnico Ricardo Silva, ex-Vitória.

O clube de Feira de Santana também vem trabalhando para a estreia. Recentemente, reforçou o time, com a contração do jogador ex-Penafiel, Paulo Grilo, de 23 anos.

Barradão

Já para encerrar o dia de disputas, o Vitória enfrenta o Bahia de Feira no Barradão, às 18h30, em Salvador. O leão espera encerrar a fase ruim que rondou o time no ano passado, terminando o ano rebaixado e sem nenhum título.

O clube de Feira, Campeão Baiano em 2011, ainda tenta armar o time adequado para a disputa desta noite. O zagueiro Correa sentiu dores nas costas e foi poupado na sexta e sábado dos treinos, além do atacante Souza, que se queixou de dores na lombar.

