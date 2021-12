Campeonato Baiano Feminino estreia com a missão de se manter relevante

Com todas as mudanças no futebol feminino em âmbito nacional, principalmente o acesso aos torneios brasileiros, o Campeonato Baiano estreia, neste sábado, 12, com a missão de se manter relevante para os times que planejam crescer no país. Confira aqui o regulamento.

Isso é porque a participação no Campeonato Brasileiro, que agora tem Série A e Série B, não está condicionada ao estadual, mas ao ranking da CBF, ainda em formação.

O presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ednaldo Rodrigues, mostrou-se incomodado com as mudanças implementadas pela CBF, que, segundo ele, não valorizam os torneios estaduais.

Para o presidente, uma boa opção seria aproveitar os resultados dos torneios para preencher as vagas. “Um Brasileiro Feminino com séries A e B é um avanço. Mas acredito que os critérios poderiam valorizar times que tradicionalmente disputam estaduais, como o Flamengo de Feira, que poderiam participar de uma Segunda Divisão nacional”, opinou.

De acordo com o novo regulamento, apenas o São Francisco, hoje 3º colocado no ranking, poderia disputar a Série A, que terá 16 equipes – seis destinadas a times ‘de camisa’. O acesso à Série B, também com 16 equipes, está condicionado ao ranking nacional.

A partir de 2018, a participação da Série B será ligada aos estaduais e aos times rebaixados da Série A. Os valores das premiações variam de R$ 120 mil, para as vencedoras da primeira divisão, e R$ 50 mil para as da segunda.

Para o treinador do São Francisco, Mario Filgueiras, o critério da CBF acaba punindo times tradicionais, como o multicampeão baiano. “O São Francisco participa de todos os torneios nacionais e estaduais desde que foi fundado. Entendo que escudos como o do Corinthians têm apelo, mas acho injusto com a gente, que sempre esteve aqui”, explicou.

Baiano enxuto

Ainda assim, para os times baianos que não têm boa classificação no ranking da CBF para disputar torneios nacionais – ou o escudo dos grandes times – esta pode ser a única competição do calendário.

Tudo indica que o boom de 16 equipes participantes do ano passado foi passageiro – este ano, apenas 10 times se inscreveram. Mas, para a organização, isso não quer dizer que o torneio enfraqueceu.

Segundo Solange Bastos, ex-jogadora da seleção brasileira e uma das coordenadoras da Caravana do Futebol Feminino, o nível técnico melhorou e o campeonato está mais popular no interior do estado.

“Com a realização das peneiras, selecionamos atletas talentosas e jovens, e podemos promover uma reciclagem nos times”, disse. “Dessa vez foram sete atletas, que chegam aos clubes logo após o início da competição”.

As atletas vão reforçar as equipes do Lusaca (vice-campeão de 2015), Vitória, Flamengo de Feira e São Francisco, campeão há 15 anos.

Segundo o presidente da FBF, outra questão que contribuiu para o menor número de equipes foi o rigor com as inscrições. “Historicamente temos problemas com as condições dos estádios, e a falta de médicos ou ambulâncias nos jogos. Fomos mais rigorosos. Não como forma de punição, mas, aos clubes que vimos que não teriam como estar em boas condições, pedimos que deixassem para participar no ano que vem”, explicou.

No ano passado, o A TARDE denunciou que mais de 50% das partidas aconteciam sem médico, e que houve jogos em campos de várzea com cal.

adblock ativo