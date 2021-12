Campeonato Baiano é lançado e terá 18 equipes participantes

O Campeonato Baiano de Futebol Feminino foi oficialmente lançado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF), e vai começar no dia 17 de setembro, indo até novembro. Pela primeira vez, a disputa terá 18 times participantes.

Além de equipes tradicionais, como o atual campeão Vitória, o 15 vezes vencedor São Francisco e o Flamengo de Feira, a competição terá participantes de primeira viagem, como é o caso de Quijingue, Leônico e Lauro de Freitas.

Na primeira fase do torneio, os 18 times serão divididos em seis grupos de três equipes, que duelarão entre si em jogos de ida e volta.

Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para a segunda fase. As 12 equipes serão, então, divididas em seis grupos, cada um com dois times, e se enfrentarão num mata-mata de apenas um jogo.

As seis vencedoras, junto com as duas perdedoras de melhor campanha, formarão quatro grupos com dois times, cada, e novamente se enfrentarão em mata-matas de uma partida até a semifinal.

Nesta fase, os jogos serão de ida e volta. Havendo empate nos confrontos, a decisão irá para as disputas de pênalti. Os mandos de campo dos jogos únicos serão sempre dos clubes de melhor campanha.

As melhores equipes vão disputar a final em jogos de ida e volta, sendo a última partida no dia 26 de novembro.

