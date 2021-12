Campeonato Baiano de Remo começa neste domingo

De remadora a garota-propaganda, Marilene Barbosa fará de tudo um pouco na estreia como técnica do clube de remo São Salvador. Única mulher do país na função até o momento, a veterana de 44 anos também competirá no double skiff feminino sênior, uma das dez provas da primeira etapa do Campeonato Baiano, que começará neste domingo, 19, às 9h30, na Ribeira.

"Ainda não estou segura com Carol (Carla Silva) e resolvi remar junto com ela na regata", explicou Marilene, entre um comando e outro, em voz alta, aos atletas. Nessa mesma prova, ela e a parceira de dupla competirão usando um cocar indígena na cabeça. A iniciativa partiu do São Salvador para lembrar o Dia do Índio e também divulgar o remo baiano.

"Sou treinadora, sou mãe, sou remadora, sou tudo", definiu-se ela, após pedir a um dos juniores para se arrumar logo para ir à escola.

O maior desafio de Marilene, porém, é segurar o ímpeto do Vitória, clube vizinho de porta. Ano passado, o remo rubro-negro perdeu hegemonia de 12 títulos estaduais consecutivos para o São Salvador.

Na última e decisiva regata de 2014, o São Salvador precisava vencer oito provas e conseguiu, enquanto o Vitória ganhou só uma, e o Itapagipe, a outra. "Em primeiro lugar, eles montaram uma bela equipe, trazendo o remador Lucas do Flamengo", reconheceu o técnico do Vitória, Antônio Silva, na profissão desde 1991.

Mas ele considera que o clube subestimou o rival. "Acho também que houve uma acomodação da nossa equipe. Pensou que já estava ganho e não ficou vigilante", completou Silva, que terá remadores nas dez provas da regata.

Promissora

Sobre a nova função de Marilene, Antônio Silva prevê um futuro promissor. "Ela é muito experiente no remo e vencedora como atleta. Tem espírito de liderança e chance de ser vencedora também como técnica', avaliou ele.

Sempre entre um comando e outro para a equipe, reunida para o treino às 5h, Marilene citou ensinamento de quando era aluna do agora adversário: "O próprio Antônio já dizia que ganhar é fácil, difícil é manter-se vencedor".

Além disso, ela sabe que a missão de vencer a primeira regata do ano contra o único clube estruturado do remo baiano será um teste de fogo. "Vai ser muito difícil", resumiu Marilene, se preparando para entrar no double skiff para o treino com Carol.

Chamado de 'técnico de balaustrada', o presidente do Itapagipe Edson 'Colher' deu seu palpite para a regata. "Vai ser 9 a 1 para o Vitória", apostou, avisando antes que sua equipe só vai remar da segunda etapa em diante.

