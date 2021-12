Campeonato Baiano de Maratonas Aquáticas homenageia vítimas da tragédia em Mar Grande

A 5ª etapa do Campeonato Baiano de Maratonas Aquáticas realizada, neste sábado, 9, na Baía de Todos-os-Santos, homenageou as vítimas do acidente em Mar Grande, ocorrido no dia 24 de agosto deste ano.

Antes do início do torneio, os participantes promoveram um momento simbólico com um minuto de silêncio em respeito aos envolvidos na tragédia.

As provas Mirim, Petiz e Rápida aconteceram na prainha do 2º Distrito Naval, na Avenida Contorno, no bairo do Comércio. Já a prova Principal teve saída do Porto da Barra com destino ao 2º Distrito Naval.

Acidente

A lancha com o nome de Cavalo Marinho I virou na manhã do dia 24 de agosto, nas proximidades de Mar Grande. A embarcação que levava 120 passageiros, incluindo os tripulantes, tinha saído da ilha e seguia para Salvador.

Dezenove pessoas morreram na tragédia e mais de 80 ficaram feridas.

