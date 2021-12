Campeonato Baiano de Kart retorna após 4 anos

Depois de quatro anos, o Campeonato Baiano de Karts volta a ser realizado com a disputa do Troféu piloto Lelo Bala, neste domingo, 7, a partir das 10 horas. O que ainda sobrou do Kartódromo Ayrton Senna, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), vai sediar a competição.

A Associação Baiana de Kart (ABK) lembrou que a modalidade perdeu a casa própria na Bahia quando Kartódromo Ayrton Senna perdeu quase totalmente seu espaço para dar lugar à construção do Centro Pan-americano de Judô (CPJ). Por ora, há um projeto para a construção de um novo kartódromo no Complexo Automobilístico de São Francisco do Conde.

Nesta edição, o Campeonato Baiano terá disputas nas categorias Sport 400 A, para pilotos experientes; Sport 400 B, para novatos e a estreia da inédita categoria Rental, disputada com Karts alugados.

A nova categoria tem a missão de atrair novos pilotos para o Campeonato Baiano. "A categoria Rental será disputada por duplas, com Karts alugados, com o custo muito baixo por corrida, com objetivo de atrair novos pilotos que estão sem Kart para competir", revela o Diretor Técnico da ABK, Euvaldo Luz.

adblock ativo