Campeonato Baiano de Kart define campeão no domingo

O Campeonato Baiano de Kart volta à pista do kartódromo municipal de Lauro de Freitas neste domingo, 5, para a disputa da nona e décima etapas, de um total de 12 programadas para esta temporada.

As baterias dessas etapas já poderão definir o campeão da categoria sport 400 A, considerada a principal do Baiano.

O piloto Júlio Cesar Filho acumula boa vantagem e, a depender dos resultados, confirmará o título. Ele venceu sete das oito baterias disputadas este ano e, se faturar mais uma, não poderá mais ser alcançado.

Nas outras categorias, a sport 400 master, sport 400 B e rental, a disputa promete se estender até as últimas etapas. Até lá, a pista do Kartódromo Ayrton Senna deverá receber novo traçado, a cargo do piloto Diego Freitas.

De acordo com projeções divulgadas pela assessoria de imprensa da competição, o novo formato terá duas seções bem distintas, sendo a externa mais rápida e o miolo mais travado, com curvas e chicanes.

"Com diversas opções, a pista do Ayrton Senna pode ser modificada com pequenas intervenções e resolvemos fazer um novo traçado para aumentar a disputa pelo título", antecipou Freitas, que cedeu seu nome para o desenho.

adblock ativo