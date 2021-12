Campeonato Baiano de Kart chega às fases finais

A quarta etapa do Campeonato Baiano de Kart acontece próximo sábado, 19, às 13h, no Kartódromo Ayrton Senna, na Praia de Ipitanga. São disputados títulos nas categorias F4, F4 Ligth, F4 Master e Rental.

Até o momento na competição da categoria F4, pelo menos cinco pilotos brigam pelo troféu. Isolados, Diego Freitas, com 54 pontos, e Euvaldo Luz, com 50, ganham destaque frente aos outros adversários. Quem corre por fora e completa o pódio temporário é Alexandre Rosário com 35.

Quem lidera a categoria F4 light é o piloto Diogo Moscato, com 54 pontos. Euvaldo Luz, que também concorre na categoria F4 Master, abriu ótima vantagem na competição, com 61 pontos, e está próximo do título. Na Rental, a disputa é equilibrada e seis pilotos lutam pelo pódio.

adblock ativo