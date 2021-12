Campeonato Baiano de Kart chega ao fim e consagra campeões em 2019

O Campeonato Baiano de Kart conheceu seus campeões neste fim de semana. Com categorias sendo decididas no último dia nas pistas, o alto nível técnico dos pilotos entregou uma temporada recheada de emoções. Evento aconteceu no Kartódromo Ayrton Senna, na Praia de Ipitanga, em Lauro de Freitas.

O piloto Euvaldo Luz faturou dois títulos de uma só vez. Ele garantiu os trofeús pelas categorias F4 e F4 Master. NA categoria Light, Diogo Moscato já havia garantido o título desde a quinta etapa da competição.

E pela Rental, Francisco Sampaio foi o grande campeão, com Thiago Villa Nova na segunda colocação. Mais de 30 pilotos estiveram na pista para a disputa da última etapa.

adblock ativo