Campeonato Baiano de Karatê servirá como seletiva nacional

Cerca de 150 atletas profissionais e amadores exibirão suas técnicas de arte marcial no XX Campeonato Baiano de Karatê Interestilos - 2014 -Shiaki Kumitê, no próximo domingo, 17, às 8h30, em Salvador. O evento acontecerá na quadra de esportes do clube dos empregados da Petrobrás, localizado na Rua Missionário Otto Nelson, 640, Stella Maris.

A competição servirá como seletiva para o Campeonato Nacional Esportivo de Karatê Interestilos, no período de 11 a 14 de setembro, no ginásio, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana. Além disso, o evento contará com atrativos como desfile e demonstração de técnicas de karatê durante o show de abertura.

O XX Campeonato Baiano de Karatê terá participantes entre 5 a 50 anos, divididos em seis categorias masculino/ feminino. Os três primeiros colocados receberão medalhas e somarão pontos na tabela da prova, que servirão para a classificação do campeonato nacional.

