Campeonato Baiano de Karatê será realizado neste fim de semana em Salvador

A capital baiana irá receber neste final de semana, 7 e 8, a partir das 8h, mais uma edição do Campeonato Baiano de Karatê. As disputas de kata e kumitê serão realizadas no ginásio da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), no bairro de Piatã, em Salvador. O torneio deve reunir mais de 500 caratecas de todas as idades.

Com um total de 9 categorias - sub 8, sub 10, sub 12, cadete, para-karatê (portadores de deficiência), adulto e master, masculino e feminino - o evento contará com alguns dos grande nomes do karatê da Bahia.

Todos os participantes serão coordenados pela equipe de mestres da Federação Bahiana de Karatê, liderados pelo presidente Antônio Carlos Negreiro. “A competição tem o objetivo de fomentar a prática esportiva, revelar talentos e promover campeões”, disse.

Jiu-jitsu

Além da competição, a Federação Baiana de Jiu-Jitsu e MMA realiza, neste sábado, dia 7, a Cerimônia de Graduação 2019. O evento, que acontece na faculdade Unime, em Lauro de Freitas, vai reunir atletas com idades entre 6 e 40 anos, da modalidade Jiu-Jitsu, oriundos dos diversos municípios do Estado.

adblock ativo