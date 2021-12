Campeonato Baiano de Judô agora é disputado no shopping

A partir desta sexta-feira, 11, e até o domingo, 13, a praça de eventos do Shopping Paralela vai virar o espaço para as competições do Campeonato Baiano de Judô 2017.

As lutas poderão ser acompanhadas de vários pontos do centro comercial, onde a expectativa da Federação Baiana de Judô (Febaju), é a de reunir 800 atletas, representando várias categorias.

No primeiro dia de competições, será disputado o Baiano Sênior, a partir das 19h, enquanto no sábado, as primeiras lutas vão começar às 10h, reunindo judocas das categorias sub-11, sub-18 e veteranos.

No domingo, a programação terá início às 13h30, com o Festival da Criança, evento disputado pelos pequenos judocas em fase de aprendizagem.

Está é quinta edição de um campeonato oficial de artes marciais realizado em um shopping.

Depois desse evento, o local será palco do Campeonato Internacional de Raças Caninas, no dia 19 de agosto, e do Campeonato Baiano de Ginástica Rítmica, nos dias 2 e 3 de setembro.

