Campeonato Baiano de Jiu-Jitsu será disputado neste domingo

Cerca de 600 atletas de Salvador e do interior do estado participam do Campeonato Baiano de Jiu-Jitsu. O evento tem início às 9h, de domingo, 19, na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), no bairro de Piatã, em Salvador.

Participam da competição atletas das categorias masculino e feminino, que vão da pré-mirim até a máster com faixa etária entre 4 a 50 anos.

O principal destaque é o atleta Breno Fontes, que tem o maior número de pontos acumulados no ranking geral, na categoria juvenil.

