Campeonato Baiano de Ciclismo acontece neste fim de semana

Uma das orlas mais bonitas do litoral baiano, a praia de Guaibim, no baixo sul do estado, vai receber neste sábado e domingo, dias 8 e 9, a Segunda e a Terceira Etapa do Campeonato Baiano de Ciclismo. No primeiro dia, os atletas participarão da modalidade "Contrarrelógio Individual - CRI", onde correrá sozinho contra o relógio, e no domingo ocorrerão as outras modalidades.

As inscrições para a 2ª Etapa custam R$ 50 e podem ser feitas no Guaibim Praia Hotel, na cidade de Valença, município 274 km distante de Salvador, onde será realizado o campeonato.

A prova Contrarrelógio será dividida em dez categorias: elite, júnior, sub 30, feminino, iniciantes, máster 30 - 34 anos, máster 35 - 39 anos, máster 40 - 44 anos, máster 45 - 49 anos e máster C. A largada está marcada para às 15h, para um percurso será de 5 km, partindo do Atracadouro da cidade.

Já a Terceira Etapa, que será a prova de estrada, acontecerá no domingo, e tem largada prevista para às 7h30 da Praça do Netuno. As inscrições serão feitas no mesmo lugar e também custam R$ 50, exceto para os atletas das categorias Júnior e Veterano, que têm isenção garantida.

Na primeira bateria, podem participar da etapa as cateogiras open, iniciantes, feminino e veterano (que correrão cerca de 40 km), Máster (60 km) Máster B1 e B2, Sub 30 (80 km) e Máster C (60 km). A segunda bateria terá largada às 10h com as categorias Júnior (80 km), Máster A1 e A2 (100 km) e Elite (120 km).

O campeonato será organizado pela Federação Baiana de Ciclismo (FBC) e vai contar com o apoio da Prefeitura Municipal de Valença, Polícia Rodoviária Federal e empresas privadas que patrocinam o evento.

