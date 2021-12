Campeões, jogadores do Barça desfilam e são seguidos por milhares

O quinto título do Barcelona na Liga dos Campeões, conquistado no último sábado com a vitória por 3 a 1 sobre a Juventus, em Berlim, foi devidamente celebrado neste domingo. De volta à cidade catalã, os jogadores desfilaram pelas ruas em um ônibus aberto e foram seguidos por milhares de torcedores.

O título por si só já seria motivo para comemoração, mas o Barça foi além e faturou na temporada 2014/2015 a tríplice coroa. Além da taça da Liga dos Campeões, os troféus do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei acompanhavam os jogadores no topo do ônibus no desfile deste domingo.

Os dois jogadores que foram capitães da equipe no sábado, Iniesta e Xavi, eram os responsáveis por carregar o troféu europeu. Xavi, aliás, entrou na vaga de Iniesta já na reta final da partida e se despediu do clube, já que realizava sua última partida, de forma condizente com sua história no Barcelona: sendo o responsável por levantar a taça.

Os jogadores desembarcaram no capital catalã neste domingo e só pararam para comer uma pizza antes de festejarem. A expectativa era de que o desfile se estendesse até o fim da tarde, quando, então, o elenco seguiria para o Camp Nou, onde a comemoração continuaria. De acordo com o clube, 67 mil ingressos já haviam sido distribuídos gratuitamente para a festa no estádio.

adblock ativo