Campeões, baianos preparam retorno à Mar Grande/Salvador

A Powerade Travessia Mar Grande/Salvador fará história no dia 21 de dezembro, quando a prova contará pela primeira vez com dois campeões mundiais competindo nos 12 km de percurso.

O baiano Allan do Carmo, que confirmou na sexta-feira o título de campeão da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, avisou que só vai tirar férias após enfrentar a travessia.

A também baiana Ana Marcela, que se tornou tricampeã do mundo, já antecipou que a Mar Grande/Salvador é uma competição especial para ela e agora só depende de conciliar a agenda esportiva.

"Estarei disputando o Campeonato Brasileiro Absoluto, no Rio de Janeiro, e chegarei a Salvador um dia depois de competir", explicou ela.

Em 2008 e 2012, Ana Marcela foi campeã geral da travessia, vencendo inclusive os homens. No ano retrasado, aliás, ela ultrapassou o próprio Allan do Carmo, após escolher uma rota melhor do que o colega de seleção brasileira de maratonas.

Em 2013, quando 148 atletas participaram da prova, a dupla campeã do mundo venceu sem dar chances aos rivais. Ana chegou ao pentacampeonato; Allan, ao tetra.

Foi o ano de estreia do americano Joey Pedraza, que terminou em segundo lugar, seguido pelo baiano Rogério Arapiraca. Entre as mulheres, a também baiana Márcia Santos ficou com o segundo lugar, e a americana Lexie Kelly, com o terceiro.

"Em novembro vamos fazer o lançamento da prova (para a edição de 2014) no Clube Med, na Ilha de Itaparica. Vamos convidar atletas e patrocinadores", disse Emanuel Soares, gerente de marketing do Grupo A TARDE, que promove a travessia.

Neste ano, competirão 130 atletas. Eles vão largar da Praia do Duro, em Mar Grande, e chegar à Praia do Porto da Barra, em Salvador.

Histórico

A Mar Grande/Salvador tem algumas características próprias. Em linha reta, o cálculo é de 10 km de percurso. Com a força da maré, os atletas acabam sendo obrigados a fazer "arrodeios" para chegar ao Porto da Barra, o que aumenta para 12 km ou mais a trajetória.

O resultado final dependerá da preparação antes da prova, que leva, em média, seis meses. São considerados ainda o ritmo de braçadas de cada nadador e as condições do mar na hora em que os atletas estiverem em ação na água.

Favoritos como Ana Marcela e Allan do Carmo nadam em ritmo frenético, passando por cima das ondas, como se estivessem treinando. A velocidade os destaca do pelotão de elite logo na largada, quando disparam na frente em busca do seu respectivo barco-guia.

As embarcações são outro diferencial. Obrigatórias para cada atleta, segundo o regulamento, elas têm de acompanhar seu nadador do começo ao fim do percurso. Nelas, vão o técnico e o guia, além de incentivadores.

Ao longo de sua história, iniciada em 1955, a travessia tem em média a primeira meia hora de momentos intensos. Nesse tempo, alguns nadadores já ficaram à deriva, antes de localizar o barco-guia.

Em algumas edições, a medida de tempo das braçadas chegou à média de 70 a 80 por minuto. Exceto para, por exemplo, a campeã mundial Ana Marcela, que atingiu 90 braçadas por minuto.

Como nem todos os atletas são tão rápidos, especialmente aqueles que integram o grupo dos nadadores masters, a maré forte os obriga a nadar por cerca de 14 km. O tempo final, neste caso, é de 3 horas, e o número médio de braçadas oscila entre 45 e 60 por minuto.

Cuidado básico

Para suportar o duro desafio da Powerade Travessia Mar Grande/Salvador, todos os participantes, em cada uma das categorias, precisam ficar atentos à hidratação. Em geral, ela costuma ser realizada logo na primeira hora de competição e, daí em diante, a cada 30 minutos.

