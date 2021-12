Campeões Baianos de Jiu-Jitsu serão conhecidos no dia 14

No domingo, 14 de outubro, acontece em Salvador a terceira e decisiva etapa do Campeonato Baiano de Jiu-Jitsu 2012. O torneio, que definirá os novos campeões do estado na modalidade, será realizado no ginásio de esportes do Clube Campomar, na Avenida Paralela.

As inscrições para o torneio vão até o dia 10, ao custo de R$ 40 nas categorias por peso e R$ 20 para a categoria absoluto (sem limite de peso). Para tanto, basta acessar o site da Federação Baiana de Jiu-Jitsu (FBJJ) e seguir as instruções.

Com disputa em todas as categorias, da Mirim à Super-Sênior, e em todas as faixas, da branca à preta, a competição, que segue o regulamento da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE), espera receber mais de 600 atletas.

Além do Campeonato Baiano de Jiu-Jitsu, será disputada a Copa Kids, para os atletas das categorias Mirim a Infantil B. Para a segurança das crianças, o torneio segue um regulamento mais cuidadoso e supervisionado pela CBJJE

adblock ativo