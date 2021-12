Campeãs baianas voltam a palco de agressão e racismo

Nesta quarta-feira, 4, faz um ano que o time do São Francisco acusou torcedores da Ferroviária de hostilizá-lo por causa da origem nordestina e agredi-lo em Araraquara, no interior paulista. A data não passa despercebida devido a espantosas coincidências. Às 19h, a equipe, vencedora dos últimos 13 Campeonatos Baianos, enfrentará o mesmo adversário, também na Arena da Fonte Luminosa, novamente pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminino.

"Estou preocupado", admitiu o técnico Mário Augusto. "Com o jogo, não. Confio muito na minha equipe, que está preparada", completou. Ele contou que suas atletas foram cuspidas e xingadas lá, desde o aquecimento, por cerca de 30 pessoas que estavam na arquibancada, no ano passado. O treinador relatou que sofreu um corte no rosto por causa de uma pilha arremessada pelos agressores.

"Eles gritavam: 'Porcos, lixo. Vocês não são gente. Nordestino tem que ser exterminado. Vocês comem farinha, mas têm que comer ração'. Sem motivo", denunciou. Mário Augusto garante que, chamada a intervir, a quarta árbitra Katiúcia da Mota Lima - que voltará à função nesta quarta - admitiu ter ouvido as ofensas e o orientou a ignorá-las. Nada foi registrado na súmula pela arbitragem totalmente paulista.

Desta vez, o técnico se diz precavido. "Se acontecer de novo, vou chamá-la. Se ela não fizer nada, chamo minha capitã, tiramos o time de campo e vamos à delegacia para dar queixa", prometeu.

Naquela partida, o São Francisco perdeu por 5 a 0 e despediu-se da competição, após ter vencido por 3 a 2 em casa. Agora, realiza em Araraquara o duelo de ida.

O jogo de volta está marcado para a próxima quarta, em Santo Amaro, onde o time treina desde janeiro, já que atrasou a reforma do gramado do estádio de São Francisco. Nas outras edições da Copa do Brasil, em 2012 e 2013, o principal representante da Bahia caiu nas semifinais, batido pelo paulista São José.

Oito convocadas

Atual campeã, a Ferroviária está desfalcada de sete jogadoras que servem à seleção brasileira permanente. O São Francisco cedeu apenas a lateral esquerda Fafá. Elas só voltam após a Olimpíada-2016.

"Se conseguimos ganhar delas com as sete da seleção no ano passado, por que não podemos ganhar agora?", perguntou Mário Augusto às suas comandadas. "(O plano) é não perder de jeito nenhum. Tentar ganhar de 1 a 0 ou empatar aqui", revelou.

Para isso, ele contará com duas jogadoras dispensadas pelo próprio adversário, a meia Lia e a atacante Isadora, contratadas há 15 dias. Outras sete atletas do São Francisco foram bicampeãs estaduais pela Ferroviária em 2005 e 2006: a goleira Miriam, as atacantes Jussara, Ninha e Alana, a zagueira Patrícia Soares, a meia Paty Nascimento e a lateral-esquerda Claudinha.

Desgaste

Mário Augusto reclamou da agência contratada pela CBF para providenciar as viagens dos times em suas competições. Criticou os roteiros desgastantes. A delegação baiana voou de Salvador à cidade de Campinas, às 8h30 de terça, 3. Depois, o trajeto de três horas e meia de ônibus só terminou às 17h20, em Araraquara. Após o jogo, a turma acordará às 5h para pegar estrada e encarar mais cinco horas até o aeroporto de São Paulo.

