Campeão olímpico, André Heller anuncia aposentadoria

Um dos principais jogadores da geração que firmou o Brasil como potência no vôlei masculino e campeão olímpico em 2004, o central André Heller anunciou nesta sexta-feira, 4, a sua aposentadoria como jogador. Aos 38 anos, o jogador do Vôlei Brasil Kirin pode fazer a última partida da carreira neste sábado, quando o time de Campinas joga a segunda partida da semifinal da Superliga contra o Sesi, em casa, no Ginásio do Taquaral.

De acordo com o veterano de 1,99m, uma lesão esternoclavicular sofrida em 2012 vem atrapalhando seu jogo. "Vou me aposentar das quadras ao fim da Superliga. Quando acabar o nosso último jogo, eu deixo as quadras. Acho que chegou o meu momento. Joguei por 24 anos. Eu estou com uma sensação difícil de administrar, mas a minha decisão está muito consciente", explicou Heller, em entrevista ao SporTV.

O central afirmou que há um tempo vem amadurecendo a ideia de parar e que, no momento, é "inviável" jogar em alto nível. "Só tenho ótimas recordações e muitos agradecimentos", que prometeu que continuará ligado ao vôlei, como dirigente.

Gaúcho de Novo Hamburgo, André Heller formou dupla de rede de sucesso na Seleção com Gustavo. Com o Brasil, foi bronze na Liga Mundial nas temporadas 1999 e 2000 e faturou o primeiro título do torneio em 2001. No total, foi hexacampeão. Em 2006, esteve na única conquista brasileira no Mundial. Após os Jogos de Pequim, quando o Brasil faturou prata, ele deixou a Seleção.

Caso o Vôlei Brasil Kirin vença o favorito Sesi neste sábado, às 9h30, a decisão do segundo finalista da Superliga será na terça-feira, no ginásio do time paulistano, na Vila Leopoldina. Mais uma vitória fará com que a aposentadoria de Heller aconteça no Mineirinho, na decisão do torneio, diante do Cruzeiro.

