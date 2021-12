Campeão no Submission, atleta baiano mira ADCC mundial

Participante do primeiro Campeonato Baiano ADCC de Submission, que acontece em Salvador no próximo dia 25 de novembro, o peso médio Rafael Góes é um autêntico "homem do esporte". É assim como o próprio atleta baiano se descreve aos 25 anos, sendo 13 deles dedicados às artes marciais: "O jiu-jitsu é a minha paixão", crava sem hesitação o faixa preta.

Tamanha paixão levou Rafael a desistir de uma carreira muito mais sólida para se dedicar aos treinos. "Eu cursava Educação Física e quando já estava no quinto semestre do curso resolvi largar tudo para viver apenas de esporte. Assim, pude me dedicar muito mais aos treinos e à vida de professor de artes marciais", conta o atleta.

Hoje, o soteropolitano divide seu tempo entre as aulas em academias da cidade e os treinos na Edson Carvalho. Porém, o atleta admite que não conseguiria o sustento sem os apoios que recebe. "Viver de esporte na Bahia é difícil, mas graças a Deus conto com um patrocínio legal de empresários daqui. Sem falar no apoio do sensei Ricardo Carvalho, que além de tudo ajuda a gente em cuidar do corpo e da mente", lembra.

Porém, tanto sacrifício acabou valendo a pena. "Com o tempo pintou a oportunidade de ensinar e competir em outros países. Passei dois anos morando entre a Suíça, Suécia e os Estados Unidos. Agora tô de volta, mas pretendo viajar em breve novamente para competir", conta.

Fora do país, Rafael conquistou seus maiores títulos. "Fiquei em terceiro na seletiva mundial do ADCC na Suiça em 2010 e no ano passado conquistei o título da North American Grappling Association (NAGA), uma das maiores competições de luta de chão dos Estados Unidos", conta.

Sonho do ADCC - O Abu Dhabi Combat Club (ADCC) é a maior organização de Submission do planeta, e realiza etapas em todo o mundo, selecionando atletas para participarem do mundial da categoria. O Campeonato Baiano é mais um desses torneios sob a supervisão do ADCC. De olho na oportunidade, Rafael vem treinando forte: "quero fazer uma grande competição", comenta.

O baiano admite que participar de uma edição do ADCC mundial é um dos maiores sonhos da sua carreira, e que por pouco não aconteceu em 2010. "Esse da Suíça que fiquei em terceiro valia vaga no mundial e eu bati na trave. Mas não foi por culpa minha, pois na semifinal o árbitro me confundiu e eu acabei levando um queda que decidiu a luta. Ele falou comigo em alemão, e eu que não entendo nada, pensei que era para parar a luta. O adversário era suíço, entendia alemão e partiu para cima. Estou entalado até hoje por aquela derrota", lamenta.

Como não deixaria de ser, o interesse pelo MMA, modalidade de artes-marciais mais lucrativa do memento, também é muito grande. Mas Rafael garante que pretende manter o foco. "Quando morei nos EUA recebi muitas propostas para lutar lá, mas tive problemas de visto e tive que retornar. Mas em 2013 pretendo competir também no MMA, sim, dentro e fora do Brasil. Mas é como eu disse, a minha paixão é o jiu-jitsu, então o MMA será meu esporte paralelo", ressalta.

Conheça mais sobre o Submission e o Campeonato Baiano na reportagem da A TARDE TV de Isabella Castro e Edilson Lima:

