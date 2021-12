Campeão no judô, atleta baiano de 12 anos recebe homenagem neste sábado

Campeão em oito campeonatos de Judô em 2017, o atleta Enzo Spínola, de 12 anos, será homenageado neste sábado, 9, durante uma solenidade que reunirá os melhores atletas do ano. O evento acontece no auditório do Centro Pan Americano de Judô, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

Enzo pratica judô desde os 5 anos. "Com ele aprendi a ter foco, disciplina e também a melhorar a minha autoestima. Estou feliz não só pela homenagem mas, principalmente, em saber que os meus sonhos estão sendo realizados", declarou.

Os principais destaques do garoto este ano foram: campeão baiano 2017, na categoria sub 13 (47 kg); campeão das copas Bahia Open e Maristas, nas categorias sub 13 e 15; e premiação de aluno destaque no Colégio Sartre Coc, onde está cursando o 8º ano.

Orgulho pelo filho que tem, o comerciante Edson Spínola, 41 anos, diz que o filho é muito dedicado no que faz. "Ele é o meu orgulho. É um garoto muito esforçao e dedicado, não só no esporte, mas em tudo."

Enzo treina na Academia de Judô Paulo Fraga, em Vilas do Atlântico, e na escola cinco vezes por semana. Em entrevista ao Portal A TARDE, o pai do atleta aproveitou para pedir apoio à carreira do filho.

"No próximo ano terá mais campeonatos e, infelizmente, não sabemos se ele vai poder participar, pois o custo é muito alto e nem sempre conseguimos arcar com as despesas. Gostaria, encarecidamente, de pedir patrocínio para o meu filho, para que ele continue crescendo na carreira dele ".

Interessados em ajudar Enzo podem entrar em contato pelo endereço de e-mail: sonesp76@gmail.com.

*Sob supervisão da jornalista Thaís Seixas

