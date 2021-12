Campeão mundial do levantamento de peso é suspenso por doping

A Federação Internacional do Levantamento de Peso anunciou a suspensão provisória do russo Aleksei Lovchev, que se sagrou campeão mundial na categoria acima de 105kg no fim de novembro, por doping.

Lovchev foi um dos destaques do Mundial disputado em Houston, nos Estados Unidos. Além de levar a medalha de ouro na sua categoria, ele fez fez história ao quebrar o recorde mundial quando levantou um total de 475kg, sendo 211 deles no arranco e 264 no arremesso.

De acordo com a Federação, o teste antidoping flagrou a presença do hormônio ipamorelin, proibido pela Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês). O resultado teria sido obtido depois do Mundial de Houston. A Federação não confirmou se Lovchev perdeu a medalha de ouro conquistada em novembro.

Se a suspensão acarretar em cassação da medalha, muitos resultados do Mundial terão que ser revistos porque outros atletas, principalmente russos, também foram flagrados em doping.

Segundo a Federação Internacional, os russos Aleksei Kosov, Olga Zubova e Olga Afanaseva também falharam nos testes. Além deles, os medalhistas Kim Kwang-song, da Coreia do Norte, e os casaques Almas Uteshov e Zhassulan Kyrdyrbayev foram flagrados em testes positivos para substância proibida. Ao todo, foram 24 casos detectados no Mundial.

O ministro do Esporte da Rússia, Vitaly Mutko, saiu em defesa dos seus atletas, principalmente do campeão mundial Aleksei Lovchev. Ele alegou que o hormônio detectado no exame estaria liberado para tratamento regular na medicina.

Mutko enfrenta uma das piores crises do esporte russo, abalado por diversas denúncias de doping. Em novembro, a Federação Russa de Atletismo foi suspensa pela A Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês) depois que a Agência Mundial Antidoping divulgou relatório em que denuncia doping sistemático no esporte russo, contando inclusive com apoio estatal. Denúncias de doping no atletismo da Rússia foram recorrentes ao longo da temporada 2015.

