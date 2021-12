Campeão mundial de surfe, Mineirinho é recebido com festa no Brasil

Campeão mundial de surfe, Adriano de Souza, o Mineirinho, retornou ao Brasil nesta terça-feira, 22. Ele desembarcou no aeroporto de Guarulhos por volta das 11h30 (horário de Brasília) apareceu no saguão com o troféu na mão. Cerca de 100 torcedores, familiares e um grande número de jornalistas foram recepcionar o brasileiro, que conquistou o título do Circuito Mundial, no Havaí, semana passada.

Mineirinho não deu entrevistas no aeroporto e atenderá a imprensa à tarde, em uma coletiva de imprensa. Mais tarde, está prevista uma calorosa recepção no Guarujá, litoral de São Paulo, onde ele vai desfilar em carro aberto diante de seus amigos e familiares. "É uma sensação única de dever cumprido e reconhecimento da galera", afirmou o atleta de 28 anos ainda nos Estados Unidos.

Entre os diversos presentes no aeroporto que esperavam o campeão, estava seu irmão, Angelo de Souza, lembrado por Mineirinho assim que confirmou a conquista por ter dado a ele sua primeira prancha de surfe. Na última quinta-feira, o surfista não só faturou o título mundial como venceu pela primeira vez a etapa de Pipeline, ao bater na decisão o compatriota Gabriel Medina.

