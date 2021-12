Campeão mundial de canoagem é recebido com festa em Ubaitaba

A conquista do ouro e do bronze no Mundial Sênior da Alemanha transformou o canoísta baiano Isaquias Queiroz, de 19 anos, na celebridade de Ubaitaba (BA). Ao chegar na Bahia, a recepção começou ainda no aeroporto de Ilhéus, na terça-feira, 3. Depois, desfilou em carro aberto em Ubaitaba, a 369 km de Salvador, onde nasceu em 1994.

"Nunca tinha sido recebido assim, é uma emoção que nunca senti", contou ele ao A TARDE, em entrevista por telefone.

Nos próximos dias, Isaquias, que sonha disputar os jogos do Rio em 2016, ganhará festa da prefeitura pelo título mundial. "Ainda não foi marcada data da festa, mas vou ficar um mês de férias. Vou ter tempo de participar, matar a saudade de casa e do acarajé de Ubaitaba", disse ele, também convidado para, durante as férias, incentivar a revelação de talentos.

"Vou fazer palestras nas escolas, contar sobre minha carreira e minhas conquistas para levar mais crianças e jovens a praticarem a canoagem", resumiu o campeão, que começou a remar aos 11 anos.

Aos 15, já estava na seleção como campeão brasileiro e com a primeira das quatro medalhas de ouro do Sul-americano de cadetes. Em uma conta rápida, este ano, ele soma dois ouros no Festival Olímpico da Juventude, disputado na Austrália, e um ouro e uma prata na Copa do Mundo, na Polônia.

Carne de sol

As conquistas com as quais começou a fazer história, porém, foram as medalhas no Mundial Sênior e o ouro e prata no Mundial Júnior, inéditas para a canoagem velocidade do Brasil.

Apesar de tanto brilho, a mudança mais importante observada pela mãe, Dilma Francisca Queiroz, servente da prefeitura na rodoviária local, é que o rapaz está com saúde e feliz. Algo que ela procura conservar deixando-o sempre bem alimentado.

"Ele gosta muito da macarronada e carne de sol que fiz ontem", contou dona Dilma, de 54 anos, que também desfilou em carro aberto na cidade de 20.680 habitantes.

Tanta badalação parece ofuscante para a simplicidade de dona Dilma, mãe viúva que criou 14 filhos. Dois deles, Isaquias e Lucas, de 15, hoje com futuro promissor na seleção do país.

"Eu tinha o corpo muito franzino, me pesava na farmácia. Sei que tinha 70 kg quando saí de Ubaitaba, com 15 anos. Voltei com 86 kg, só músculo", comparou Isaquias, dizendo que a mãe ficou admirada quando ele voltou tão forte de São Paulo.

