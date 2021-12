Campeão mundial de canoagem desabafa em rede social

O baiano Isaquias Queiroz, campeão mundial de canoagem, usou recentemente sua conta no Facebook para falar das condições e do retorno financeiro que são dados pela Confederação Brasileira de Canoagem(CBCa) aos atletas e se mostrou desanimado com o seguimento de sua carreira.

Há menos de um mês, o atleta foi medalhista de ouro, na categoria 500m, no Mundial de Canoagem Velocidade, em Duisburg, na Alemanha. Além de conquistar o bronze nos 1000m, categoria que é olimpica. Em 2011, Isaquias havia sido campeão mundial júnior em Brandesburg, também na Alemanha.

Sobre a conquista do Mundial Júnior, o canoísta colocou sua indignação nas redes socias, contestando o reconhecimento financeiro que teve, comparado ao seu técnico. "Meu ex-treinador ganhou 10 mil por medalha. Naquela ocasião ganhei duas. Foram 20 mil reais. Para mim, o presidente apenas me levou para comer no Mc Donalds."

Isaquias Queiroz disse ainda estar desanimado com o seu futuro no esporte: "Ficarei na eterna espera pelo reconhecimento em dinheiro das minhas medalhas. Estou pensando seriamente em abandonar a canoagem, pois já não aguento mais apresentar bons resultados e não ter mudança significativas em minha vida".

Em declaração oficial, o presidente da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), João Tomasini Schwertner, expôs seus argumentos sobre o tratamento da confederação para com o atleta. "A CBCa esclarece que em nenhum momento acordou qualquer prêmio por medalha com o atleta Isaquias Queiroz", disse.

"A praxe da entidade é o reconhecimento dos resultados de seus atletas transformado em auxílio mensal. Vale lembrar que o atleta Isaquias Queiroz é contemplado pelo programa Bolsa-Atleta do Governo Federal desde 2010", explicou.

adblock ativo