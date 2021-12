Campeão mundial de boxe é esfaqueado na Espanha

A polícia espanhola informou nesta quinta-feira, 4, que o campeão mundial de boxe, na categoria dos meio-médios, o britânico Kell Brook foi esfaqueado durante sua viagem a Tenerife. Segundo os representantes do atleta, ele está em condição estável em um hospital da cidade.

O britânico de 28 anos conquistou o título mundial da Federação Internacional de Boxe (IBF, na sigla em inglês) há menos de um mês. No dia 16 de agosto, na Califórnia, Brook derrotou o norte-americano Shawn Porter e ficou com o cinturão.

O boxeador foi esfaqueado na perna esquerda quando estava no resort Golf del Sur, na cidade espanhola. Os policiais anunciaram que seguem investigando as causas do incidente e confirmaram que nenhuma prisão foi feita. Segundo eles, Brook "perdeu muito sangue".

Esta é a segunda vez que Kell Brook é esfaqueado, após ter se envolvido em um conflito na cidade de Sheffield, em 2007. A vitória dele no mês passado ampliou seu cartel para 33 vitórias nos 33 combates que realizou como profissional.

adblock ativo