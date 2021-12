Campeão mundial, Allan do Carmo nada da ilha a Salvador na volta aos treinos

Cinco dias depois de voltar das férias, o nadador Allan do Carmo encarou nesta terça-feira, 9, 12 km de competição entre a Ilha de Itaparica ao Porto da Barra.

Para variar, foi o primeiro a completar a 5ª edição da Travessia Mar Grande/Salvador Sem Compromisso, promovida pela Escola de Natação Peixinho Porto da Barra.

Com largada às 7h da Praia do Duro, em Mar Grande, a prova terminou por volta das 10h no Porto da Barra. Dezenas de banhistas, entre eles muitos turistas aproveitaram para fazer imagens da chegada.

“Eu completei em 2h55, mas sem compromisso como é a proposta da prova. Vim para prestigiar esse projeto social que consegue tirar muita gente daqui da rua através do esporte”, comentou Allan.

Allan explicou ter optado por fazer o percurso da prova em três tiros de 2 mil metros para evitar lesões, já que ele está voltando de férias e fora de ritmo.

No final, ele apertou um pouco mais o ritmo para completar em primeiro lugar.

O campeão mundial de maratonas aquáticas e titular da seleção olímpica saiu da água embalado por instrumentos de percussão e gaita de fole tocadas por oito dos 72 integrantes da Banda Batelá, de Brasília.

A banda, que teve origem na França e atualmente está representada em 19 países, tem em Brasília a sua única representação no Brasil.

Reunidos na areia do Porto da Barra, integrantes de nacionalidade brasileira, norte-americana, suíça, francesa e argentina recepcionaram Allan e os outros nadadores tocando clássicos como Amazing Grace em ritmo de percussão.

