Campeão mundial, Allan do Carmo desembarca em Salvador

Campeão mundial de maratona aquática de 2014, o baiano Allan do Carmo desembarcou no Aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 21.

Ele foi recebido com muita alegria por fãs, amigos e familiares. "Eu ofereço o título de campeão a toda minha equipe e ao povo baiano", disse.

Após o encontro, o nadador desfilou em um carro aberto do Corpo de Bombeiros deste o terminal aéreo até a sua casa, no bairro do Itaigara.

Na quarta, 22, às 10h, Allan será recebido pelo Governador Jaques Wagner, no prédio da Governadoria, no Centro Administrativo (CAB).

Título

No último sábado, 18, Allan do Carmo confirmou o título de campeão da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, em Hong Kong, terminando a competição com 121 pontos, enquanto o alemães Thomas Lurz e Christian Reichert tiveram, ambos, 88 pontos. Outro brasileiro, Samuel Villarinho ficou em quarto lugar no geral, com 86.

Matematicamente, o baiano já havia conquistado o título ao vencer a penúltima prova do ano, realizada dia 12 de outubro, na China. O atleta entrou definitivamente para a história do esporte no Brasil, por ser o primeiro brasileiro a conquistar o título internacional.

adblock ativo