Campeão, Federer consolida 3º lugar e jogará ATP Finals

Campeão do Masters 1000 de Cincinnati no último domingo, Roger Federer se consolidou ainda mais na terceira posição do ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira. O tenista suíço chegou aos 7.490 pontos e passou a ostentar confortável vantagem sobre o seu compatriota Stan Wawrinka, que ficou com 5.985 após ter sido eliminado nas quartas de final do torneio norte-americano.

Para completar, o recordista de títulos de Grand Slam ainda teve a sua presença oficialmente confirmada segunda-feira no ATP Finals, torneio que reunirá os oito melhores tenistas da temporada, entre 9 e 16 de novembro, em Londres.

Federer obteve o feito após alcançar o 80º título de simples de sua carreira, sendo que ele já levou por seis vezes a taça de campeão do ATP Finals, com as conquistas de 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 e 2011.

E, ao se garantir em mais uma edição do importante evento, o suíço acumulou mais um recorde. Ele se tornou o primeiro tenista a jogar por 13 vezes consecutivas o torneio que reúne os melhores tenistas da temporada. Ele superou a marca de Ivan Lendl, que atuou por 12 vezes seguidas entre 1980 e 1991.

E a presença em mais um ATP Finals foi comemorada pelo suíço. "É sempre um dos grandes objetivos que estabeleço para mim no começo da temporada. É sempre uma honra absoluta fazer parte do grupo dos oito melhores. Ter a chance de ganhar um troféu extra no fim da temporada, que é tão prestigiado, um dos maiores que temos neste esporte e que eu consegui tão bem. É um grande sentimento. Voltar ao torneio que fecha a temporada, onde tenho estado desde 2002, é um privilégio e vou tentar dar o meu máximo lá. Espero que possa guardar um pouco do meu melhor para o final", ressaltou, ao site oficial da ATP.

Se Federer teve motivos de sobra para comemorar nesta segunda-feira, o sérvio Novak Djokovic, também já garantido no ATP Finals, segue disparado na liderança do ranking, com 12.770 pontos, contra 10.670 do espanhol Rafael Nadal, vice-líder e outro tenista que estará no evento que reúne os melhores jogadores da temporada.

Já o espanhol David Ferrer, que foi batido por Federer na final em Cincinnati, subiu do sexto para o quinto lugar, enquanto o canadense Milos Raonic, superado pelo suíço nas semifinais, pulou da sétima para a sexta posição. Os dois ultrapassaram o checo Tomas Berdych, que caiu para o sétimo posto. Outro que perdeu duas posições nesta segunda-feira foi o argentino Juan Martín del Potro, que caiu de 11º para 13º.

Brasileiros

Entre os brasileiros, Thomaz Bellucci se manteve como número 1 do País, mas caiu do 90º para o 92º lugar, enquanto João Souza, o Feijão, se manteve em 113º como segundo mais bem colocado do Brasil. Outro dois integrantes do Top 200, Rogério Dutra Silva e Guilherme Clezar subiram no ranking nesta segunda-feira. O primeiro deles passou de 163º para 162º no geral. Já o segundo pulou de 194º para 191º.

