Campeão do UFC oficializa afastamento e deixa cinturão vago

O canadense Georges St-Pierre, campeão dos meio-médios do UFC, anunciou nesta sexta-feira, 13, que dará uma pausa por tempo indeterminado. Ele alegou estar cansado e com problemas pessoais.

Com o afastamento, St-Pierre abre mão do título e deixa vago o cinturão, que será disputado entre Johny Hendricks e Robbie Lawler, no UFC 171, dia 15 de março.

O lutador, que tem cartel de 25 vitórias e duas derrotas, já tinha indicado que poderia se afastar dos octógonos, após a polêmica vitória por pontos contra Hendricks no UFC 167, em novembro.

Ele disse que precisava de férias e informou que sua vida social não estava boa em meio à pressão e rotina de obrigações contratuais pelo UFC. Ele disse, no entanto, que deve voltar a lutar futuramente, quando se sentir mais preparado físico e mentalmente, mas não determinou prazo para que isso aconteça.

Em entrevista após luta contra Hendricks, St-Pierre fala em se ausentar do UFC. Assista!

Confira os principais momentos dos combates no UFC 167:

adblock ativo