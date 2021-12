Campeão de 98, Lilian Thuram vem a Salvador falar de racismo

Campeão do mundo pela seleção francesa em 1998 e campeão europeu, o ex-jogador de futebol e atual escritor Lilian Thuram falou, nesta quinta-feira, 16, sobre racismo e preconceitos diversos na Aliança Francesa como parte de sua passagem por Salvador.

Ele veio ao Brasil para falar dos três livros: Mes Étoiles Noires (Minhas Estrelas Negras, em tradução livre), Notre Histoire (Nossa História) e Tous Super-Héros (Todos Super-Heróis) - ainda não publicados no Brasil - e debater o assunto de igualdade a partir da sua história.

Durante o bate-papo, o ex-jogador falou sobre como ele só se percebeu negro quando se mudou da Ilha de Guadalupe, nas Antilhas, onde nasceu, para a França. "Nas Antilhas as pessoas não apontavam a minha cor, porque tinha mais negros do que brancos. Na França, meus colegas me colocavam apelidos pejorativos e questionavam minha inteligência por causa da cor da minha pele", disse.

Acostumado a questionar as "imposições culturais", Thuram resolveu se dedicar exclusivamente a promover a igualdade racial depois que se aposentou do futebol e criou o Instituto Lilian Thuram em 2008. "Acho que o maior legado que posso proporcionar não é através do futebol, mas através da educação", disse.

Ele comentou que o desconhecimento por parte de afrodescendentes - sobretudo no Brasil - dificulta ao combate à intolerância. "Eu joguei com vários jogadores brasileiros que pareciam não se dar conta que eram negros. Eu não sabia como isso era possível, até vir ao Brasil e entender que aqui há uma miscigenação muito maior do que na França, e que ninguém quer se identificar como negro", pontuou.

Para ele, todo o processo de desconstrução do racismo e da aceitação do negro como uma pessoa tão boa quanto qualquer outra é repensar a escravidão. "O que nós ensinamos às crianças sobre a África e a cultura africana antes da escravidão? Muitas pessoas estão até tirando o Egito da África ao mencionar os faraós. Precisamos provocar as crianças a pensarem além daquilo que passam na escola", sugeriu.

