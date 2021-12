Campeão brasileiro, 'Monstro' quer ganhar o mundo

Jeferson Andrade Couto já conquistou o país no fisiculturismo, mas não está satisfeito. Aos 29 anos, depois de ser campeão brasileiro, ele quer ganhar o mundo.

"Desejo abrir uma academia e uma loja de suplementos depois de formado. Vou buscar o Sul-Americano e o Mundial ainda este ano para me profissionalizar caso consiga apoio", diz Andrade.

Estudante de Educação Física, ele é conhecido como "Monstro" por causa dos pesos que levantava no início da carreira, aos 16 anos, inspirado no filme "'Conan, o Bárbaro' [de 1982], com o ator Arnold Schwarzenegger". Instrutor em uma academia de São Cristóvão, Andrade treina em Mussurunga, onde mora.

adblock ativo