Campeã olímpica de judô faz palestra para jovens baianos

Experiência vencedora é o que jovens judocas baianos verão no seminário 'Aprendendo com os Campeões', que terá a presença da judoca Sarah Menezes, medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres-2012. O evento, que deve contar com cerca de 300 atletas entre 8 e 14 anos, será realizado nestae sábado , no Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro de Freitas, a partir das 8h.

A piauiense Sarah se tornou em Londres a primeira atleta brasileira a conquistar um título olímpico no judô feminino. "O importante será passar um pouco da minha história para mostrar para esses jovens que os resultados não vêm com facilidade, é preciso foco e treinamento", afirmou a judoca.

Após as palestras pela manhã, acontecerão os exames de faixa em diversas categorias no turno da tarde. Segundo Bruno Maia, diretor da 'Sports for Kids', empresa de gestão esportiva para jovens que organiza o evento, Sarah Menezes vai participar da entrega de faixas. "Alguns atletas receberão a nova faixa das mãos da campeã olímpica".

Preparação

Atualmente na 10ª posição do ranking mundial, após resultados irregulares, a atleta mira o Mundial de Astana, no Cazaquistão, que começa no dia 24. Trata-se do 2ª torneio com maior pontuação para o ranking, atrás apenas das Olimpíadas. "Estou me preparando muito bem, com treinos pela manhã e à noite, e vou confiante para o Mundial", falou a campeã olímpica.

O grande objetivo de Sarah é estar no Rio em 2016. O país terá um representante em cada categoria e a melhor atleta no ranking conquista a vaga. Nathália Brígida, que substituiu Sarah no Pan de Toronto, está na 27ª posição. "Competir em casa, diante de toda a torcida, será muito importante para ajudar na conquista de um bom resultado".

