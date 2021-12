Campeã do UFC, Amanda Nunes volta à Bahia de férias

Não dá nem para dizer que Amanda Nunes esperava uma volta para casa diferente. Há mais ou menos um ano e meio, quando fez a última visita à família em Salvador, ela prometeu à mãe que se dedicaria exclusivamente à carreira de lutadora nos Estados Unidos, onde mora há quatro anos, e só visitaria novamente a cidade com o cinturão do UFC.

Dito e feito: uma vez conquistado o título de campeã dos pesos-galo no UFC 200, a Leoa - como é conhecida - pôde pensar em tirar férias em casa. Nas mãos o cinturão, e a companhia da namorada, Nina Ansaroff, que também é lutadora do UFC. Foi recebida no aeroporto com carreata, com direito a carro de bombeiros e cobertura da imprensa.

"Estou adorando essa recepção toda", disse entre poses para fotos com fãs que faziam fila para conseguir um registro com a lutadora. Amanda atendeu a todos. "Demorou um pouquinho, mas graças a Deus deu tudo certo. Acho que o Brasil e a Bahia merecem. É um momento maravilhoso para o esporte baiano. Fiz questão de dividir esse cinturão com meu povo", disse.

A primeira parada de Amanda foi para reabastecer as energias como manda a tradição de sexta-feira: num restaurante de comida baiana. Mesmo tomando cuidado com a dieta, não abriu mão da casquinha de siri, farofa de dendê e frutos do mar. De estômago mais sensível, Nina, que é americana, não gostou muito da culinária, condimentada para ela.

Amanda tomou a frente da explicação: "Somos atletas e não estamos acostumadas a comer coisas pesadas. Da última vez que vim pra cá, comi logo um acarajé e passei mal. Acontece", disse. E daí 'desandou' a falar da companheira.

"Ela luta e também é psicóloga, então ela me ajudou a ser mais fria. Antes dela eu entrava no octógono com muita emoção, e isso me prejudicava muito. Hoje eu corrigi todos os problemas que me impediam de chegar ao cinturão e vou continuar nesse caminho", prometeu a Leoa.

No total, a lutadora de 28 anos tem sete lutas pelo UFC , e apenas uma derrota. No MMA, são 17 lutas, sendo 12 vitórias e quatro derrotas.

A lutadora recebeu o carinho dos pais no desembarque

UFC Salvador?

Amanda não esconde a vontade de defender o cinturão da ex-campeã da categoria Ronda Rousey, na que seria a luta principal de qualquer evento do UFC. "E entre mulheres! É um momento muito especial para a luta feminina. Já tem gente preferindo lutas femininas às masculinas, porque muitas vezes são mais emocionantes", opinou.

Mas ela também gostaria de lutar em Salvador. "Já teve UFC no Rio de Janeiro, em São Paulo... Por que não aqui? Vou dar essa ideia. Acho que Salvador merece", afirmou.

adblock ativo