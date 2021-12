Campeã de bodyboard dá aulas a jovens de baixa renda na orla de Salvador

Professora de uma escolinha de bodyboarder batizada com o seu nome, a atleta baiana Tati Menezes adota um projeto social voltado para a retirada de jovens da ociosidade. Os primeiros 12 alunos vindos de uma comunidade pobre na Boca do Rio vão aprender a ‘dropar’ as ondas com a nove vezes campeã baiana e 15ª colocada no Mundial de Bodyboard de 2017.

Após fechar um acordo com empresários, a atleta tocará o projeto na Praia de Stella Maris. Será a continuidade de um anterior, criado na Boca do Rio e agora mantido por ex-alunos. “Na verdade, esse projeto já existia quando eu morava na Boca do Rio, e se chamava Mais um Flip. Esses meninos cresceram e passaram as aulas para outras gerações”, explicou a bodyborder.

O foco na nova escolinha continuará sendo alunos carentes, a partir dos quatro anos, embora ela pretenda aceitar quem possa pagar pelas aulas para ajudar nos custos. “A antiga escolinha para crianças e adolescentes resgatou moradores da favela do Golfo, na localidade da Praia do Corsário/Boca do Rio, bairro onde nasci e fui criada”, afirmou.

Obrigada a viajar para competições do Circuito Mundial, Tati contou que teve de parar as aulas na Boca do Rio. A falta de patrocínio também atrapalhou, mas, com o empurrão dado, os meninos seguiram adiante.

“No lugar da escolinha, eles criaram o Centro de treinamento de BodyBoarding (CTBB), onde outras crianças são incentivadas pelos mesmos meninos que um dia foram incentivados por mim. Crianças e adolescentes que poderiam estar à margem da sociedade”, comemorou a bodyborder.

Esta semana, parte dos novos alunos participou de um treinamento, que contou com um dos patrocinadores. “A gente dá apoio ao projeto e a ela como atleta pensando em ajudar adolescentes que estão correndo risco de se envolver com o uso de drogas”, disse Ana Clara Matos, coach da academia Maral Cross Fitness. “Através do esporte poderão buscar algo melhor, futuramente”, completou a empresária. Também apoiam a iniciativa as empresas Kpaloa, Academia Lobo Fitness e Ácidos Naturais.

Vestidos na lycra da escolinha para as manobras na prancha, Júnior Araújo, 22, praticante do esporte há sete anos, contou que também fez parte do projeto anterior. “A gente quer continuar para ver até onde poderá chegar com o bodybord” , disse Júnior, falando em nome dele e dos alunos Samuel Leandro, 16, e Rafael Soares, 21. Os três atletas confessaram que, além do Campeonato Baiano, o plano é participar de algumas etapas do Circuito Brasileiro.

Apoio em cotas

Ocupada também com as etapas do Mundial, Tati conta estar na luta por apoio financeiro, mesmo que este venha fracionado. “Uma pessoa ou empresa me dá R$ 100, outra R$ 500, e quando junta tudo dá para comprar as passagens. Alimentação e hospedagem ficam por minha conta”, relatou a atleta. A corrida em busca de patrocínio já começou faz tempo. “Este ano meu plano é correr a etapa do Chile, em maio, e de setembro a outubro as três etapas de Portugal”, listou.

Com o uso recorrente das redes sociais pelas pessoas, a bodyborder encontrou uma forma de retribuir o apoio dos patrocinadores. Constantemente, posta os resultados das provas e classificação.

Ao mesmo tempo, acessa a repercussão. Ultimamente, o esforço está concentrado em convencer patrocinadores a dar suporte a ela na temporada que está começando.

