Camilo e Zonta vencem as corridas da etapa do Velo Città da Stock Car

Os pilotos Thiago Camilo e Ricardo Zonta venceram as corridas 1 e 2, respectivamente, da etapa do Velo Città da Stock Car disputadas neste domingo no traçado em Mogi Guaçu (SP). Foi apenas a segunda etapa da temporada da principal categoria do automobilismo brasileiro.

Pole position, Thiago Camilo liderou todas as voltas, com exceção as da janelas de pit stops obrigatórios, e venceu a primeira corrida. Ele teve tranquilidade em boa parte do trajeto, mas foi pressionado por Daniel Serra no final e protagonizou um embate emocionante. No final, Camilo levou a melhor ao chegar 0s351 à frente do adversário e conquistar sua 24ª vitória na categoria em que não vencia desde o final de 2017.

Ricardo Maurício completou o pódio. Gabriel Casagrande, com um bom desempenho, foi o quarto colocado e Felipe Fraga chegou no quinto lugar. Marcos Gomes foi o sexto, seguido por Ricardo Zonta. Rubens Barrichello manteve sua posição do grid de largada e foi o oitavo, à frente de Diego Nunes e Julio Campos, que completou o top 10.

Na segunda prova, com o grid de largada invertido entre os dez primeiros, quem brilhou foi Ricardo Zonta, que largou em quarto. O piloto da Shell V-Power acertou na estratégia e teve uma performance de destaque para encerrar a rodada dupla com vitória. Ele assumiu a liderança durante a janela de pit stops e manteve a ponta até o final para vencer pela primeira vez nesta temporada.

Rubens Barrichello, que não teve êxito ao tentar pressionar Zonta na reta final, chegou em segundo e o pódio foi completo por Cacá Bueno, da Cimed. Gabriel Casagrande foi o quarto colocado, seguido por Allam Khodair. Felipe Fraga terminou novamente entre os primeiros ao chegar em sexto, um pouco à frente de Felipe Lapenna. César Ramos foi o oitavo, Valeno Brito, o nono, e Ricardo Maurício fechou o grupo dos dez primeiros colocados.

Vencedor da primeira corrida, Thiago Camilo abandonou com problemas no carro. Ao contrário da primeira corrida, a largada foi movimentada, cheia de incidentes e alterou o rumo da prova final. Líder do campeonato, Daniel Serra, por exemplo, caiu do nono lugar para o 17º e terminou apenas no 16º posto.

A liderança do campeonato tem Daniel Serra, que ganhou a etapa de abertura, no Velopark. Ele soma 61 pontos, dois a mais que Barrichello, o segundo, enquanto Ricardo Maurício tem 55 e ocupa o terceiro lugar. Thiago Camilo, com o triunfo, foi a 49 pontos e divide o quarto posto com Felipe Fraga. Gabriel Casagrande e Ricardo Zonta, ambos com 48, aparecem na sequência.

A próxima rodada dupla será disputada em duas semanas, em Goiânia.

