As seleções de Camarões e da Austrália se complicaram na Copa das Confederações, que está sendo realizado na Rússia. Nesta quinta-feira, 22, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo B, as equipes fizeram um jogo de baixo nível técnico em São Petersburgo e empataram por 1 a 1.

Leandro Silveira | Estadão Conteúdo Camarões e Austrália empatam e se complicam na Copa das Confederações

O confronto entre os atuais campeões da Ásia - a Austrália joga no continente, embora seja da Oceania - e da África foi bastante movimentado, mas também cheio de passes errados dos times e gols perdidos por Camarões, especialmente pelo atacante Aboubakar. Além disso, a equipe não resistiu à pressão australiana no início da etapa final e acabou cedendo a igualdade.

Com isso, ambas as seleções somam apenas um ponto na classificação da chave, atrás das seleções alemã e chilena, que vão se enfrentar ainda nesta quarta-feira. Na rodada final do Grupo B, no próximo domingo, Camarões vai encarar a Alemanha em Sochi, enquanto a Austrália medirá forças com o Chile em Moscou.

O jogo

Derrotadas na estreia na Copa das Confederações, Austrália e Camarões fizeram um duelo franco nos primeiros minutos do duelo em São Petersburgo, com várias finalizações. O primeiro momento de perigo surgiu aos quatro minutos e foi da seleção africana, em uma finalização de dentro da grande área, de Aboubakar, que foi para fora.

Só que a empolgação inicial se transformou em muitos erros de passe e pouca emoção. A Austrália era quem mais apresentava dificuldades em avançar, jogando em ritmo lento. Já Camarões era mais efetiva e quase marcou aos 37 minutos, quando Moukandjo finalizou após tabela com Aboubakar e viu Mat Ryan fazer grande defesa.

E o gol camaronês acabou saindo no final da primeira etapa, na 11ª finalização da equipe no jogo, a maioria sem qualquer perigo. Aos 45 minutos, Ngadjui fez lançamento em profundidade e Anguissa deu um leve toque na saída de Ryan para colocar a equipe africana em vantagem.

Logo o primeiro lance do segundo tempo indiciou uma postura diferente da Austrália, tentando propor o jogo e sendo mais ofensiva, tanto que quase empatou o jogo com Juric ao finalizar por cima do gol, de dentro da grande área, após receber cruzamento de Leckie.

E o gol australiano saiu aos 14 minutos, contando com o auxílio do árbitro de vídeo, que confirmou o pênalti marcado pelo sérvio Milorad Mazic na jogada em que Gersbach foi derrubado na grande área. Milligan converteu a cobrança e igualou o placar.

A seleção de Camarões, então, que estava recuada, apostando nos contra-ataques, conseguiu retomar o controle do duelo, mesmo que com muitos erros. E ainda viu Aboubakar, o principal jogador do seu setor ofensivo falhar na pontaria. O atacante do Besiktas já havia desperdiçado uma chance clara quando a sua equipe estava em vantagem e falhou novamente aos 18 minutos, na cara do gol, ao bater para fora após receber um cruzamento.

Os minutos finais foram de pressão quase total dos camaroneses. E Aboubakar voltou a ter nova chance e desperdiçá-la, aos 39 minutos, completando mal mais um cruzamento, dessa vez com um voleio, e mantendo a igualdade no placar em São Petersburgo.

CAMARÕES 1 x 1 AUSTRÁLIA

CAMARÕES - Fabrice Ondoa; Ernest Mabouka, Adolphe Teikeu, Michael Ngadjui e Collins Fai; Sebastien Siani, Arnaud Djoum e Andre-Frank Anguissa; Christian Bassogog, Vincent Aboubakar e Benjamin Moukandjo (Karl Toko Ekambi). Técnico: Hugo Broos.

AUSTRÁLIA - Mat Ryan; Bailey Wright, Milos Degenek e Trent Sainsbury; Mathew Leckie, Mark Milligan, Aaron Mooy, Robbie Kruse (James Troisi), Tom Rogic (Jackson Irvine) e Alex Gersbach; Tomi Juric (Tim Cahill). Técnico: Ange Postecoglou.

GOLS - Andre-Frank Anguissa, aos 45 minutos do primeiro tempo; Mark Milligan, aos 14 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Milorad Mazic (Sérvia).

CARTÕES AMARELOS - Sebastien Siani e Ernest Mabouka (Camarões); Bailey Wright (Austrália).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 35.021 espectadores.

LOCAL - Estádio Krestovsky, em São Petersburgo (Rússia).

