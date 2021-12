Câmara aprova projeto que suspende pagamendo de dívidas dos clubes durante pandemia

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 17, um Projeto de Lei (PL) que suspende os pagamentos das parcelas devidas pelos clubes ao Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (Profut) durante o período da pandemia do coronavírus.

De acordo com o Uol Esportes, ainda falta votar algumas questões a serem alteradas dentro do texto. A proposta do projeto, apresentado pelo relator, deputado Marcelo Aro (PP-MG), foi aprovada e substituirá o modelo original do deputado Hélio Leite (DEM-PA).

O Profut foi criado em 2015 e teve o intuito de renegociar débitos dos clubes de futebol com a Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Banco Central e outros relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Na ocasião, as grandes agremiações possuiam uma dívida estimada em mais de R$ 5 bilhões.

As atividades dos clubes do futebol brasileiro estão suspensas desde março deste ano, para o enfrentamento da covid-19 no país.

