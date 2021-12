Camaçari sediará copa de handebol em dezembro

A cidade de Camaçari sediará a Copa dos Campeões de Handebol em dezembro, entre os dias 14 e 15.

O evento, que será realizado no ginásio da Cidade do Saber, vai reunir, pela primeira vez na Bahia, as melhores equipe da modalidade.

Serão 12 times (masculino e feminino) convidados com base nos resultados obtidos durante o ano de 2013, nas competições oficiais promovidas pela Federação Baiana de Handebol (FBHb).

A inscrição é gratuita e o municipio-sede oferecerá alojamento para os membros das equipes participantes.

