Camaçari recebe evento de surfe neste fim de semana

A praia do Japonês, em Jauá, recebe neste fim de semana, nos dias 19 e 20 de novembro, a II etapa do Circuito Camaçariense de Surf 2016, realizado pela Associação Camaçariense de Surf (ACS). A competição terá início às 8h (horário da Bahia).

As categorias que serão: Pro/Am iniciante, Mirim, Junior, Master, Feminino, Local e Bodyboard. O vencedor da categoria Pro/Am receberá o prêmio de R$ 2 mil. As outras categorias serão premiadas com pranchas, blocos, troféus e kits.

Para se iscrever nas categorias Iniciante e Local, basta 1 kg de feijão. Na Mirim, a inscrição custa R$ 50. A Júnior custa R$ 70. A categoria Pro-Am custa R$ 100. Já a Master, custa R$ 70. A categoria Feminino custa R$ 50. E a Bodyboard custa R$ 30.

As inscrições no evento podem ser feitas por meio de depósito bancário (Bradesco, ag 3690-0, cc 2000-1), em nome de Chimeny Santos Chiacchiaretta. O comprovante de inscrição deve ser enviado através do email acs.contatos@hotmail.com ou para o whatsapp (71) 99314-9360.

Quem deixar para confirmar a vaga na praia, corre o risco de não encontrar mais vagas disponíveis.

