Camaçari recebe Copa de Handebol neste final de semana

A Copa dos Campeões de Handebol, competição que reúne os melhores times da modalidade na Bahia, acontecerá neste final de semana (14 e 15), no ginásio Cidade do Saber, em Camaçari.

Estarão presentes na competição os times com os melhores resultados no Campeonato Baiano e na Copa Bahia. Entre as equipes, o Vitória/FSBA se destaca pelas conquistas do Campeonato Baiano de Handebol, nas categorias masculina e feminina.

A Copa dos Campeões será disputada por dez equipes, sete delas masculinas (A.D. Isba/E.C. Vitória/FSBA, Fhanc, Clube Olímpico, A.D. UFBA, A.D. Camaçari, Luís Eduardo Magalhães e Guaratinga) e três femininas (A.D. Isba/E.C. Vitória/FSBA, A.D. Camaçari e Itabuna).

